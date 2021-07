Porta Elisa News



Cruciani, addio alla Lucchese: il centrocampista firma per l'Unipomezia

giovedì, 15 luglio 2021, 12:46

di diego checchi

Michel Cruciani ha trovato squadra ed ha firmato per la ASD Unipomezia che milita nel campionato di Serie D. Il giocatore si è avvicinato a casa e vuole riscattarsi dopo una stagione in rossonero non troppo fortunata. Il centrocampista classe 1986 ha ancora la voglia di giocare come se fosse un ragazzino e quando gli è capitata questa opportunità non ci ha pensato due volte ad accettarla. Cruciani lascia Lucca dopo aver fatto 33 presenze in rossonero (20 in Serie D e 13 in Serie C).

E' stato uno dei migliori giocatori della squadra di Monaco che ha vinto il campionato due stagioni fa, facendo più volte la differenza in mezzo al campo. Nella scorsa stagione ha collezionato soltanto 13 presenze, frutto di alcuni infortuni e di scelte tecniche che non l’hanno certamente aiutato. In bocca al lupo a Cruciani per questa nuova avventura.

"Grazie a tutti – scrive Cruciani sul profilo Facebook di Gazzetta Lucchese per ringraziare i tanti tifosi che gli stanno inviando messaggi di vicinanza – in realtà non mi avvicino a casa ma bensì mi allontano perché ormai abito a Firenze con la mia famiglia. Resterete per sempre nel mio cuore ".