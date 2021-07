Porta Elisa News



Iscrizioni, secondo Sportitalia ci sarebbero cinque club di C bocciati

giovedì, 8 luglio 2021, 22:48

"Chievo, Novara, Carpi, Casertana, Sambenedettese e Paganese non ammesse ai rispettivi campionati: avranno tempo fino a martedì per regolarizzare la situazione": lo scrive SportItalia attraverso i propri canali social. Si tratta di una indiscrezione che, se confermata, spalancherebbe le porte del ripescaggio della Lucchese qualora le società coinvolte non riuscissero a regolarizzare la loro posizione. A queste società, peraltro, va ricordato vanno aggiunte Casertana, che non ha presentato la fideiussione, e Gozzano che da neopromossa ha rinunciato a iscriversi.

Se lo scenario venisse confermato, sarebbero dunque ben sette le formazioni a rischiare l'esclusione e per la Lucchese che è in testa alle graduatorie di ripescaggio della Serie C l'ipotesi di rimanere tra i professionisti sarebbe praticamente certa. Come noto, il primo posto per il ripescaggio sarebbe appannaggio di una formazione B di Serie A (ma nessuna si è fatta avanti), il secondo di una formazione di Serie D e il terzo alla migliore in graduatoria della C, ovvero, come detto, la Lucchese. In pratica, con due squadre non iscritte, la C sarebbe realtà. Qualora fosse confermata l'indiscrezione, resterebbe da attendere martrdì prossimo, termine ultimo per regolarizzare le situazioni. Oggi, nel frattempo, la Lucchese ha depositato la sua domanda di iscrizione in D proprio nella finestra (tra l'8 e il 10 luglio) concessa alle società che intendono chiedere di essere ripescate.