La società: "Ci iscriveremo tra l'8 e il 10 luglio"

venerdì, 2 luglio 2021, 16:27

Ora è ufficiale: la Lucchese farà ogni sforzo per il ripescaggio, provvedendo a iscriversi in serie D nella finestra tra l'8 e il 10 luglio prevista per le squadre che vogliono presentare domanda di ripescaggio in serie C. La conferma arriva da una nota della società rossonera nella quale, in modo molto strigato, viene ufficializzato come secondo allenatore Stefano Fracassi e l'inizio del ritiro fissato per il 21 luglio. La scelta di iscriversi in quella finestra, naturalmente, è propedeutica al ripescaggio non significa automaticamente che la Lucchese ritroverà la C, visto che dipenderà da quante società verranno eventualmente escluse dalla C. Al momento, oltre alla Casertana, non è detto ve ne siano con certezza altre e dunque l'ipotesi di ripescaggio potrebbe non prendere in quel caso quota se una società di serie D (che in base alle scelte del Consiglio federale della Figc) decidesse di chiedere il ripescaggio. La Lucchese, infatti, è prima in graduatoria tra le formazioni retrocesse, ma una eventuale richiesta di ripescaggio da parte di uan squadra di serie D avente titolo, farebbe scivolare il club rossonero al secondo posto.

"La società Lucchese 1905 – si legge nella nota – comunica ufficialmente che la domanda di iscrizione al campionato di Serie D 2021/22 verrà presentata nella finestra tra giovedì 8 luglio e sabato 10. Per la data di mercoledì 21 luglio è invece previsto il primo raduno allo stadio Porta Elisa ed in quella settimana verranno effettuate le visite mediche di rito, oltre ovviamente ai tamponi e gli adempimenti previsti dal protocollo in vigore anti Covid-19. La società annuncia inoltre che, a completamento della guida tecnica della prima squadra, il secondo allenatore per la stagione 2021/22 sarà Stefano Fracassi, già collaboratore del tecnico Guido Pagliuca nel campionato 2013/14. Eventuali aggiornamenti verranno comunicati tramite i canali ufficiali della società".