Porta Elisa News



L'ex Petrovic si accasa al Lecco

martedì, 13 luglio 2021, 08:38

In attesa di capire se la Lucchese potrà usufruire del ripescaggio (in totale per poter essere ripescata la squadra rossonera dovrà sborsare una cifra vicino al milione di euro) ecco alcune novità di mercato. La più fresca riguarda l'ex attaccante rossonero Tomi Petrovic. Il giocatore che è rientrato all'Entella per fine prestito, dopo all'esperienza alla Lucchese con 22 presenze e 4 reti, è andato di nuovo in prestito a Lecco. Per quanto riguarda un altro ex rossonero ma per solo un mese, c'è da sottolineare che Fabrizio Lucchesi è il nuovo direttore generale del Monterosi, squadra neo promossa in Serie C. Mercato in entrata, ecco alcuni nomi per quanto riguarda la Serie C.

Il primo è quello del difensore Cristian Cauz, attualmente sotto contratto con il Lecco e che Pagliuca ha già avuto con sé al Real Forte Querceta ma che ha già maturato esperienza in Lega Pro e in Serie B con il Trapani dove ha collezionato 7 presenze. In Lega Pro ha giocato con le maglie di Piacenza, Ravenna e Pro Piacenza. Per il centrocampo è uscito fuori il nome di un ex rossonero e stiamo parlando di Simone Greselin, classe 1998, che sembra abbia detto addio al Giana Erminio, anche perchè nell'ultimo periodo Oscar Brevi non lo utilizzava con continuità. Greselin può fare tranquillamente il terzo di centrocampo a sinistra ma anche la mezza punta in certi frangenti.

Non è da scartare nemmeno il nome di Giulio Favale che rientrerà dal Cesena alla Reggiana e che potrebbe essere rimesso sul mercato. Lui può tranquillamente occupare il ruolo di terzino sinistro nella difesa a quattro. In attacco c'è un nome che rimbalza con continuità ed è quello di Jonathan Alexis Ferrante, in uscita dalla Ternana su cui pare abbia messo gli occhi anche il Foggia. Un altro nome che potrebbe tornare di attualità è quello di Claudio Santini, in uscita dal Padova. Il giocatore dovrà scontare un bel numero di giornate di squalifica per un episodio non troppo elegante ma magari la Lucchese lo potrebbe anche aspettare. Santini arrivò già a Lucca con Pagliuca e fu proprio il tecnico di Cecina a volerne l'ingaggio. Da capire poi chi sarà il nuovo preparatore dei portieri. C'è chi dice che potrebbe essere un ex rossonero ma non vogliamo sbilanciarci più di tanto su questo profilo.