Mercato, in tre potrebbero restare

martedì, 13 luglio 2021, 12:51

di diego checchi

In attesa di capire quale categoria farà la Lucchese c’è da sottolineare che se fosse ripescata in Serie C potrebbe ripartire da tre elementi della passata stagione. Si parla di Jacopo Coletta tra i pali, Federico Papini in difesa e anche di Filippo Scalzi che la Lucchese ha acquistato l’estate scorsa dalla Sanremese e che per varie vicissitudini non è riuscito ad esprimere le sue migliori potenzialità, ovvero quelle di saltare l’uomo e la bravura nell’uno contro uno. Sappiamo che Pagliuca predilige molto questi tipo di giocatori.

Per quanto riguarda Coletta, il portiere si sta allenando duramente con l’Equipe Lazio, squadra di calciatori disoccupati e ha già iniziato a lavorare con la squadra. È ovvio che manca il ritmo partita, ma nel giro di dieci giorni potrà essere al top e il suo infortunio al malleolo è ormai un brutto ricordo.

Un altro nome che potrebbe essere accostato alla Lucchese è quello di Daniele Ferretti che si è svincolato dal Ravenna dopo la retrocessione. Il giocatore è conosciuto da mister Pagliuca dato che lo ha avuto alle proprie dipendenze già nella passata esperienza in rossonero. Da capire chi sarà il possibile vice di Coletta. In ballo è tornato il nome di Giacomo Pozzer che l’Inter potrebbe dare nuovamente in prestito alla Lucchese. una coppia Coletta-Pozzer sarebbe l’ideale per affrontare un campionato di Serie C.

Niente da fare per quanto riguarda Matteo Biggeri che dovrà trovarsi un’altra sistemazione. Da capire il destino di Matteo Meucci. Il giocatore vorrebbe essere tenuto come alternativa a centrocampo. Come già scritto ieri, è spuntato fuori il nome di Simone Greselin sempre per il centrocampo e di Cristian Cauz e Giulio Favale per la difesa. Tutti nomi che potrebbero far comodo alla Lucchese.