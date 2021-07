Porta Elisa News



Mercato, per Nannelli c'è l'interesse di Pordenone e Ascoli

giovedì, 1 luglio 2021, 16:55

di diego checchi

Nuovi rumors dal fronte mercato. In queste ore qualcuno ha accostato Matteo Panati classe 2001 al Renate, ma l'ex direttore rossonero Antonio Obbedio ha smentito la possibilità che il giocatore vada a vestire quella maglia. Anche su Giovanni Nannelli classe 2000 si sta muovendo qualcosa e proprio il Renate sembra aver fatto un sondaggio con il suo procuratore ma per il momento non se ne è fatto di niente, perchè il giocatore sembra aver proposte addirittura dalla categoria superiore. Infatti Ascoli e Pordenone potrebbero aver messo gli occhi su di lui, in fin dei conti Nannelli è un ragazzo del 2000 che ha giocato da titolare in Serie C un intero campionato ovvero 36 partite e 2 gol, in diversi ruoli garantendo sempre delle buone prestazioni. Lui insieme a Flavio Bianchi e ad Andrea Adamoli sono stati sicuramente fra i più positivi.

Proprio di Andrea Adamoli vogliamo parlare: il giocatore è di proprietà dell'Empoli ed ha diversi estimatori in serie C fra i quali Piacenza e Pontedera. Chissà se la Lucchese riuscisse ad essere ripescata, non possa essere uno dei punti di forza della squadra di Pagliuca. I rapporti tra Lucchese ed Empoli sono molto buoni e a parte la questione di Adamoli nella chiacchierata fra le due dirigenze si potrebbe anche parlare dell'arrivo del terzino destro della Primavera, vincitrice del campionato italiano di categoria, Francesco Donati classe 2001 e del trequartista Tommaso Baldanzi classe 2003 quest'anno autore di 16 reti in campionato. Ovviamente tutte queste operazioni con gli azzurri si potranno verificare soltanto a ripescaggio avvenuto dei rossoneri.

Discorso diverso invece per quanto riguarda il portiere classe 2001 Nicola Vivoli sempre di proprietà dell'Empoli ma che nell'ultima stagione ha collezionato 7 presenze in Serie C con la Pistoiese. Arriverebbe anche in caso di Serie D. Stesso discorso vale per Giorgio Chinnici, terzino sinistro classe 2003 che la Lucchese prenderebbe in prestito dall'Empoli dopo che Pagliuca lo ha avuto con sé alla Pianese la scorsa stagione. Anche Francesco Folino di proprietà dell'Empoli ma anche lui in questa stagione alla Pianese, difensore centrale classe 2002 e 192 cm di altezza sembra un reale futuro acquisto della Lucchese.

Intanto la società deve ancora ufficializzare nei minimi dettagli la sede del ritiro. L'impressione è che la preparazione verrà fatta sull'impianto dell'Acquedotto e che in società oltre all'amichevole con l'Entella si stia cercando di organizzare almeno altre due amichevoli di lusso, contro Empoli, Parma, Genoa o Fiorentina. Staremo a vedere quello che accadrà. Intanto c'è da sottolineare che anche il Fiorenzuola sembra aver problemi ad iscriversi alla Serie C per divergenze improvvise tra i soci.