Mercato, si avvicina Bensaja

venerdì, 23 luglio 2021, 08:08

di diego checchi

Niccolò Bensaja potrebbe essere il nuovo regista della Lucchese per la prossima stagione, il centrocampista classe '95 nato a Roma ha rescisso proprio ieri sera il contratto che lo legava alla Viterbese per un'altra stagione. Oggi, però, bisogna registrare un'altra situazione e cioè il fatto che sul giocatore si sono informate Catanzaro, Carrarese e Pro Vercelli. Nel pomeriggio si è fatto aventi anche il neo promosso Monterosi e allora per approfondire abbiamo chiamato il suo procuratore Mario Spinelli che ha sottolineato: "Se la Lucchese andrà in C posso dirvi che la società è interessata al mio assistito".

Allora, è chiaro per capire quale sarà la destinazione di Bensaja bisognerà aspettare qualche giorno, ma possiamo dire che crediamo che la Lucchese sia in vantaggio su tutte le altre perché altrimenti non si spiegherebbe perché il giocatore non abbia già firmato con una delle pretendenti. E c'è di più, lo scorso gennaio la società rossonera aveva già trovato un accordo con il giocatore ma l'affare non andò in porto perché la Viterbese decise di non lasciarlo partire. Siamo dunque fiduciosi che l'affare possa andare in porto.

Oltre a Bensaja, la Lucchese è interessata anche all'attaccante Leonardo Ubaldi, giocatore classe 1999 che il Pisa ha messo sotto contratto fino al 2024 e che è reduce da un'ottima stagione al Cannara in Serie D dove ha realizzato 14 gol in 20 presenze. Il giovane sta già lavorando agli ordini di mister D'Angelo nel ritiro del Pisa e arriverebbe a Lucca in prestito per farsi le ossa in una categoria importante come la Serie C.

Il terzino ex rossonero Mattia Lucarelli che vinse la Serie D con la Lucchese e che quest'anno ha giocato nella Pro Livorno, è stato acquistato dalla Ternana che lo ha girato in prestito alla Pro Sesto.