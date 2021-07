Per la porta, tanti pretendenti all'eredità di Coletta

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 29 luglio 2021, 16:27

Con la C Elite come faranno ad organizzarsi i club e ad essere competitivi per restare nella Serie C Elite se non è possibile sapere ancora quante saranno le retrocessioni? E poi ci sono presidenti che hanno già investito tanto per arrivare ai playoff e magari si ritrovano a dover...

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:57

Il presidente della Figc Gravina: "Non conoscendo le motivazioni del Collegio abbiamo deciso di aspettare. Pronuncia tardiva del TAR? Se lo farà a fine agosto non aspetterò nessuno. Per una questione di rispetto, esiste una decisione negativa del Collegio di Garanzia del Coni.

mercoledì, 28 luglio 2021, 13:02

È finita l’avventura in rossonero per Jacopo Coletta: l'ex portiere rossonero non rientra nei piani della società, anche se il ragazzo si è completamente ristabilito dall’infortunio al malleolo che lo aveva costretto a saltare praticamente l’intero girone di ritorno

martedì, 27 luglio 2021, 16:11

Il direttore generale rossonero è tranquillo: "La Figc ha preferito attendere le motivazioni delle sentenze e i ricorsi al Tar, siamo fiduciosi per il campionato di Serie C e in quella direzione ci stiamo esclusivamente muovendo per rinforzare la squadra. Tutto questo farà però slittare il ritiro"