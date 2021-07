Porta Elisa News



Riforma dei campionati, tanti i dubbi

giovedì, 29 luglio 2021, 16:27

di diego checchi

Il presidente federale Gravina ha fatto capire a chiare lettere che il calcio professionistico ha bisogno di riforme e ne ha discusso in un tavolo durante il consiglio federale: "E' tempo di cambiare per dare una prospettiva di lungo termine al calcio italiano - ha dichiarato Gravina nella conferenza stampa a termine del consiglio - Il nostro sistema sta conoscendo una delle sue crisi più profonde e le difficoltà che sta attraversando mettono a dura prova diversi settori legati all'industria del calcio". L'intenzione di Gravina è quella di rilanciare la terza serie del calcio italiano attraverso una riforma a partire dall'anno calcistico 2023-24 che preveda la creazione di una Serie C Elite ed una Serie D Elite. Mentre a partire dalla stagione 2024-25 è di ridurre a due il numero delle leghe professionistiche. E' chiaro che però i dubbi sono tanti soprattutto sui tempi perchè Gravina ha deliberato che entro il 20 agosto potrà cambiare il format dei campionati.

Ed allora ci chiediamo: come faranno ad organizzarsi i club e ad essere competitivi per restare nella Serie C Elite se non è possibile sapere ancora quante saranno le retrocessioni? E poi ci sono presidenti che hanno già investito tanto per arrivare ai playoff e magari si ritrovano a dover lottare per non scendere di categoria o addirittura con il rischio di ritrovarsi in Serie C Elite, abbandonando così ogni possibile sogno di andare in Serie B, visto che ci vorranno almeno due stagioni perchè tutto ciò avvenga. Insomma è un bel guazzabuglio che ha messo in subbuglio la Serie C che ha bisogno sempre più di regole chiare con tempi ragionevoli per poter programmare. L'idea sarebbe se tutto questo processo che Gravina ha intenzione di far giustamente partire, fosse rimandato almeno di una stagione e tutto venisse congelato almeno per questa stagione. Vedremo quello che succederà. Certo è che a nostro avviso i tempi sono strettissimi per fare un terremoto del genere.