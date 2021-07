Porta Elisa News



Ripescaggi, a inizio settimana le udienze al Tar

sabato, 31 luglio 2021, 14:38

Sarà la volta buona? Con un tweet, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, ha informato che sarà martedì 3 agosto la giornata decisiva per la vicenda dei ripescaggi. Secondo l'esperto, in quella giornata si terranno le udienze presso il Tar del Lazio per le società di C escluse e che hanno presentato ricorso, ovvero Sambenedettese, Carpi, Casertana, Novara, mentre il ricorso del Chievo sarebbe discusso lunedì.

"Udienza al Tar per il @ACChievoVerona fissata per lunedì, le squadre di #serieC dovrebbero essere il giorno dopo. Il tormentone finirà presto…", scrive Binda. Una volta espressosi il Tar, il quadro sarebbe chiaro e la Figc potrebbe ufficializzare i ripescaggi, nella cui graduatoria, come noto, la Lucchese è al secondo posto dietro il Latina. Tra martedì e mercoledì, dunque, potrebbe arrivare la sospirata ufficializzazione.