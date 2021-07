RIpescaggi, ci provano in otto per sei posti

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 19 luglio 2021, 18:39

Ora c'è l'ufficialità: la Lucchese annuncia di aver presentato tutta la documentazione per richiedere il ripescaggio in terza serie. Ora tocca alla Figc definire chi sarà ripescato dopo che si sarà espresso il Collegio di Garanzia del Coni sui ricorsi presentati dalle società escluse, ma la C è davvero di...

lunedì, 19 luglio 2021, 12:58

A breve la consegna di tutta la documentazione utile per la domanda di ripescaggio: i dirigenti rossoneri si divideranno fra Firenze (c’è la Lega di Serie C) e Roma (alla FIGC per perfezionare il tutto), poi sarà premura della società informare sull’avvenuta consegna dei documenti

domenica, 18 luglio 2021, 08:52

Manca ancora l’ufficialità ma secondo alcune indiscrezioni, la Lucchese starebbe per cambiare il fornitore del materiale tecnico: al posto di Joma, la Ready Sport di Catanzaro che esiste da diversi anni e che sta già lavorando con alcune squadre di Serie C principalmente del Sud

sabato, 17 luglio 2021, 18:16

La Lucchese avrebbe contattato un ex molto amato dai tifosi, Mattia Lombardo che al momento è ancora sotto contratto con la Sambenedettese e quindi le parti si risentiranno più avanti quando sarà più chiara la posizione del club abruzzese. Trattative anche per Bensaja e un altro ex Greselin