Ripescaggi, la Figc rinvia ogni decisione

martedì, 27 luglio 2021, 15:11

Colpo di scena nel Consiglio Federale della Figc che doveva sancire le riammissioni e i ripescaggi in Serie B e C dopo la conferma dell'esclusione di ben sei società dai rispettivi campionati da parte del Collegio di Garanzia del Coni. Nella riunione odierna era previsto all'ordine del giorno il completamento degli organici con il ripescaggio, tra le altre, della Lucchese e invece il massimo organo della Figc ha preferito prudenzialmente rinviare ogni decisione in attesa di conoscere le motivazioni che hanno generato le bocciature e per evitare, nel caso che il Tar a cui hanno deciso di rivolgersi le società escluse, cambi le carte in tavola.

Così, nonostante l'argomento fosse all'ordine del giorno, si è preferito rinviare la pratica dei ripescaggi a più avanti, anche per evitare eventuali colpi di scena che potrebbero generare la necessità di predisporre posti in sovrannumero nel caso di ripescaggi seguiti da sentenze favorevoli alle società ricorrenti al Tar. Scelta invece la sostituta del Gozzano che ha rinunciato alla C: toccherà al Picerno che ha superato l'Fc Messina. La Lucchese che aveva già indetto una conferenza stampa per il pomeriggio di oggi, ha deciso di rinviare l'incontro con i giornalisti. Per la formalizzazione della C, i tifosi rossoneri devono ancora aspettare, ma di fatto il quadro non cambia: la Lucchese è prima tra le possibili ripescate tra le formazioni retrocesse.

"A causa del probabile slittamento delle decisioni sul ripescaggio in Serie C del consiglio federale – si legge in una nota della società rossonera – la Lucchese 1905 comunica che la conferenza stampa in programma quest’oggi è rimandata a lunedì 2 agosto, alle ore 18. Rinviato anche il raduno della squadra previsto per domani. Ulteriori informazioni saranno diffuse nei prossimi giorni tramite i canali ufficiali della società".