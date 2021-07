Porta Elisa News



Ripescaggio, sono ore caldissime

mercoledì, 7 luglio 2021, 08:27

Ore bollenti in casa rossonera: nella giornata di domani è atteso il verdetto della Covisoc sulla documentazione presentata dalle società aventi diritto all'iscrizione in Serie C. Come noto, oltre alla Casertana che non ha depositato la fideiussione e dunque dovrebbe essere fuori dai giochi, la neopromossa Gozzano ha rinunciato a iscriversi e la documentazione di altre società è ancora da vagliare e non è da esclude vi siano ulteriori bocciature. Ad oggi sembrerebbero due i posti destinati a liberarsi.

In società si respira un certo ottimismo, e nei giorni scorsi, proprio al fine di non farsi trovare pronti di fronte a un possibile ripescaggio è stato effettuato un sopralluogo allo stadio per la questione dei lux dell'impianto di illuminazione (ne servono 800) che non potrà avere deroghe così come l'apposizione di un certo numero di seggiolini in gradinata. C'è da immaginare che il Comune faccia la sua parte. Nel frattempo, continua il lavoro relativo alle garanzie finanziarie da presentare e sempre nella giornata di domani è prevista l'iscrizione alla Serie D, un passaggio fondamentale visto che la finestra per l'iscrizione di coloro che intendono presentare domanda di ripescaggio è solo tra l'8 e il 10 luglio.