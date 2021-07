Coletta, è addio alla Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 28 luglio 2021, 14:57

Il presidente della Figc Gravina: "Non conoscendo le motivazioni del Collegio abbiamo deciso di aspettare. Pronuncia tardiva del TAR? Se lo farà a fine agosto non aspetterò nessuno. Per una questione di rispetto, esiste una decisione negativa del Collegio di Garanzia del Coni.

martedì, 27 luglio 2021, 16:11

Il direttore generale rossonero è tranquillo: "La Figc ha preferito attendere le motivazioni delle sentenze e i ricorsi al Tar, siamo fiduciosi per il campionato di Serie C e in quella direzione ci stiamo esclusivamente muovendo per rinforzare la squadra. Tutto questo farà però slittare il ritiro"

martedì, 27 luglio 2021, 15:50

La Figc attende i ricorsi al Tar ma ufficializza le classifiche di ripescaggio: "Preso atto del parere delle Commissioni e dei criteri fissati dal Comunicato Ufficiale 285/A del 14 giugno, il Consiglio ha votato la seguente graduatoria per l’integrazione dell’organico in Serie C: Latina, Fidelis Andria e Siena provenienti dalla...

martedì, 27 luglio 2021, 15:11

Colpo di scena nel Consiglio Federale della Figc che doveva sancire i ripescaggi in Serie B e C: il massimo organo della Figc ha preferito prudenzialmente rinviare ogni decisione in attesa di conoscere le motivazioni che hanno generato le bocciature e per evitare, nel caso che il Tar a cui...