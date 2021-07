Porta Elisa News



Ufficiale: presentata la domanda di ripescaggio

lunedì, 19 luglio 2021, 18:39

Ora c'è l'ufficialità: la società rossonera ha presentato, come anticipato nei giorni scorsi, tutta la documentazione per chiedere il ripescaggio in Serie C a seguito delle esclusioni definite dal consiglio federale della Figc per la mancanza dei requisiti per l'iscrizione dei un certo numero di società sulla carta aventi titolo a disputare la prossima stagione in terza serie. La Lucchese, come conferma in una nota, ha dunque ottemperato sia alla doppia fideiussione che al contributo a fondo perduto, oltre che aver dato garanzie sull'illuminazione dello stadio e sull'apposizione dei seggiolini in gradinata.

Ora toccherà alla Figc definire chi ha titolo al ripescaggio, ricordando che la società rossonera era prima in graduatoria tra quelle retrocesse. Ci sarà da attendere i ricorsi delle sei società escluse al Collegio di Garanzia del Coni, ma da stasera parlare di Serie C non è certo un salto nel buio.

"La società Lucchese 1905 – si legga in una nota – comunica che in data odierna è stata depositata presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio e presso gli uffici competenti della Lega la documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di ripescaggio al prossimo campionato nazionale di Serie C, stagione 2021/2022. Non rimane adesso che attendere gli sviluppi in seno alla FIGC per capire se ci sarà, come tutti auspichiamo, lo spazio necessario per il ripescaggio della Lucchese 1905".