Coppa Italia addio, clamoroso errore della Lucchese: partita persa a tavolino

martedì, 24 agosto 2021, 10:48

La notizia ha del clamoroso: la Lucchese ha schierato in Coppa Italia un giocatore che era squalificato e dunque perderà la partita a tavolino per 3-0. Dopo l'anticipazione di stanotte di tuttoc.com, trova dunque conferma l'ipotesi di un errore che costerà il passaggio di turno, peraltro abbondantemete meritato sul campo. Il giocatore che non poteva essere schierato era Marco Bellich che aveva da scontare una squalifica con il Novara, dunque l'errore è stato generato da un non attento controllo delle posizioni dei tesserati a livello di segreteria. Da qui il reclamo del Legnago, che avrà partita vinta, come conferma la stessa nota della società rossonera comunque non inviata agli indirizzi email delle testate giornalistiche.

"La società Lucchese 1905 – si legge in una nota - comunica che la partita di Coppa Italia Legnago Salus – Lucchese del 21 agosto scorso non sarà omologata in ragione della partecipazione alla gara di Marco Bellich, tesserato rossonero che aveva maturato e non eseguito, con diversa società, una sanzione disciplinare in Coppa Italia di Serie A della scorsa stagione sportiva. La dirigenza rossonera, rammaricata per l’accaduto, commenta il fatto tramite le parole del presidente Alessandro Vichi. “Si è trattato di un errore, una svista che fortemente ci penalizza, ma che non cancella il valore tecnico della partita disputata. Rimane comunque intatta la fiducia e la stima verso i collaboratori tutti, professionisti esperti e di assoluto valore che ogni giorno si prodigano nel proprio ambito per la causa rossonera”.