Coppa Italia, Legnago-Lucchese: 0-3 Gran bella vittoria dei rossoneri

sabato, 21 agosto 2021, 19:33

Il tecnico soddisfatto dell'esordio vittorioso in Coppa Italia: “Il merito è tutto dei ragazzi e della società che mi ha messo a disposizione una squadra che è capace di combattere. Oggi abbiamo fatto una buona partita, ma bisogna continuare ad allenarsi e costruire mattone dopo mattone per arrivare al nostro...

venerdì, 20 agosto 2021, 17:30

Oltre al centrocampista scuola Fiorentina arrivano Nunzio Brandi, centrocampista del Verona, Giorgio Cavalli (difensore) e Ettore Quirini (difensore) che vanno a rinforzare la rosa di mister Pagliuca

venerdì, 20 agosto 2021, 15:35

A 111 giorni dall'ultima partita che sancì la retrocessione contro il Renate, la Lucchese torna a giocare una partita ufficiale con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia a Legnago contro la formazione veneta che quest'anno giocherà nel girone A di Serie C. La probabile formazione

venerdì, 20 agosto 2021, 11:32

La Lucchese si sta muovendo per rinforzare sia il centrocampo che l’attacco: sul taccuino di Deoma, Enrico Piovanello, esterno e mezzala, come punte vengono seguiti Kevin Piscopo, di proprietà dell’Empoli, e Riccardo Martignago, ex Albissola, svincolato dopo l’esperienza a Ravenna. Dove sono finiti alcuni ex rossoneri