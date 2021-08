Porta Elisa News



Fedato a un passo dal ritorno in rossonero

martedì, 31 agosto 2021, 13:20

di diego checchi

Non c’è ancora l’ufficialità, ma il ritorno di Francesco Fedatoalla Lucchese è ad un passo. La trattativa tra i rossoneri e il Gubbio sembra essere stata chiusa e Fedato tornerebbe a Lucca (usare il condizionale è d’obbligo) con la formula del prestito. Manca soltanto l’ufficialità, ma questo sarebbe un altro bel colpo, dopo l’arrivo di Belloni ufficializzato nella serata di ieri. Ricordiamo che Fedato deve tanto soprattutto a Bruno Russo perché fu lui a lanciarlo nel grande calcio quando la Lucchese nel 2011 militava nel campionato di Eccellenza. Da lì spiccò il volo verso altri lidi importanti. Per descrivere la storia di Feddato, si può utilizzare tranquillamente la canzone “Amici mai” di Venditti e precisamente la strofa “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Vedremo in serata se tutto questo si realizzerà. Ricordiamo che il mercato chiuderà stasera alle ore 20 e che Fedato ha un contratto con il Gubbio fino a giugno 2022.

Intanto sono già arrivati a Lucca l’attaccante esterno Zak Ruggiero classe 2001 che arriverà in prestito dal Crotone e Emanuele Schimmenti, classe 2002 del Catanzaro, anche lui seconda punta o esterno d’attacco. Di questo giocatore se ne parla molto bene ma a Catanzaro trovava poco spazio e quindi la società giallorossa ha deciso di cederlo in prestito alla Lucchese dove può essere valorizzato. Schimmenti è stato il capocannoniere della Primavera 3 a Catanzaro ed è uno dei pezzi più interessanti a livello giovanile. Tornando a Ruggiero, bisogna aggiungere che lo scorso anno il ragazzo anglo italiano ha giocato nella Pro Sesto collezionando 6 presenze di cui 3 da titolare. È finita dopo pochissimi giorni l’avventura del terzino destro classe 2000 Giorgio Cavalliche, dopo aver rescisso con la Lucchese, ha accettato la proposta della Pro Livorno in Serie D.