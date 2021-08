Il Tar respinge il ricorso del Chievo

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 3 agosto 2021, 20:24

Conferenza stampa della Lucchese: i dirigenti annunciano che la serie C è davvero un passo. Deoma confermato direttore sportivo. Santoro: "Noi abbiamo messo tutto quello che avevamo ma la Lucchese ha bisogno di forze e capitali freschi per il futuro"

lunedì, 2 agosto 2021, 12:52

La Lucchese farà base all’Hotel Plazza in via della Stazione a Porcari: dista soltanto un chilometro dallo stadio dove la squadra allenata da Pagliuca svolgerà la preparazione precampionato ormai vicina al suo inizio

lunedì, 2 agosto 2021, 08:18

In attesa dell'ufficializzazione del ripescaggio, si fanno sempre più insistenti le voci di mercato: Bensaja e Corsinelli a un passo, vicini anche Bachini e Semprini. Per la porta, ecco il nome di Giacomo Volpe, ma si riapre uno spiraglio anche per Coletta che preferisce non commentare

domenica, 1 agosto 2021, 08:04

La Procura della Repubblica ha concluso le indagini preliminari e a breve chiederà il processo per il reato di bancarotta fraudolenta e semplice nei confronti di Arnaldo Moriconi, Carlo Bini, Umberto Ottaviani e Aldo Castelli per il fallilmento della As Lucchese Liberts 1905 nel 2019.