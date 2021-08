Porta Elisa News



Lucchese a caccia di un altro portiere: c'è la pista Cucchietti

domenica, 8 agosto 2021, 17:58

di diego checchi

La Lucchese prenderà un portiere. Questo è poco ma sicuro, perché si cercherà di avere una batteria di portieri di primo ordine, avendo Jacopo Coletta già in rosa. Sembrava fatta per Giacomo Volpe, ma la trattativa si è arenata e allora la Lucchese ha virato nettamente su Tommaso Cucchietti, classe 1998 di proprietà del Torino e con grandi doti fisiche e atletiche che ha più di 100 presenze in serie C. La trattativa dovrebbe essere portata a termine a breve e poi sarà il tecnico Pagliuca, insieme a quello dei portieri Enzo Biato a decidere chi sarà il titolare. Certamente, se arrivasse Cucchietti, la Lucchese avrebbe due portieri di valore assoluto con i giovani Plai e Forciniti, pronti ad imparare alle loro spalle.

Per quanto riguarda la difesa sembra essere in dirittura d'arrivo Marco Bellich ma c'è una possibilità anche che possa tornare Federico Papini. Resiste ancora la candidatura di Marco Rossi in uscita da Reggio Calabria.Anche nella città calabrese sanno di questa trattativa e il difensore trentatreenne con esperienze in serie A e B ha già rifiutato il Gubbio, il Teramo e la Vis Pesaro. È un elemento in cerca di rilancio e la Lucchese potrebbe essere la piazza giusta e sicuramente alzerebbe il tasso di qualità della difesa rossonera formando una coppia perfetta con Bachini. Secondo il sito gianlucadimarzio.com, i rossoneri sarebbero sulle tracce anche di Sergio Yakubiv, difensore centrale di proprietà del Crotone.

In attacco i fari sono puntati su Simone Rossetti, svincolato dal Novara. Lui è la prima scelta. È chiaro che ci saranno delle sorprese di mercato visto che il ds Deoma sta lavorando a fari spenti. Da sottolineare che da domani, quando la Lucchese potrà aprire il portale della Lega Pro per far firmare i contratti, inizieranno le ufficialità. Insomma, la nuova stagione è entrata nel vivo.