Lucchese, ecco la rosa attuale

venerdì, 13 agosto 2021, 08:50

Lucchese che giorno dopo giorno prende forma e completa i reparti nel ritiro di Porcari dove si stanno aggregando nuovi giocatori a getto continuo. Ricapitoliamo quali sono i giocatori adesso in ritiro e sotto contratto per fare un po’ di chiarezza, reparto per reparto, tenendo conto che, oltre all'elenco di sotto, sono presenti alcuni ragazzi della Primavera 3 e alcuni giocatori non ancora contrattualizzati.

Portieri:

Tommaso Cucchietti (1998), Jacopo Coletta (1991), Andrea Plai (2002), Piercataldo Pio Forciniti (2003).

Difensori:

Cosimo Nannini (1999), Federico Papini (1999), Francesco Corsinelli (1997), Matteo Bachini (1995), SergioYakubiv (2002), Daniel Dumbravanu (2001), Ettore Quirini (2003), Marco Bellich (1999), Elia Visconti (2000), Sergio Yakubiv (2002)

Centrocampisti:

Nicholas Bensaja (1995), Alberto Picchi (1997), Marco Romano Frigerio (2001), Skaka Mawuli Eklu (1998).

Attaccanti:

Matteo Panati (2001), Mauro Semprini (1998), Lorenzo Babbi (2000), Gabriele Gibilterra (2000).