Lucchese, parte il raduno

mercoledì, 4 agosto 2021, 11:09

di diego checchi

È iniziata la preparazione rossonera: sul campo sintetico dello stadio di Porcari si sono ritrovati a partire dalle 9,30 di stamani una ventina di giocatori gli ordini di mister Pagliuca e del suo staff. Riscaldamento e allenamento tecnico in questa prima seduta che di fatto inaugura la stagione e sempre in attesa di notizie riguardo il ripescaggio.

Tra i giocatori, erano presenti il centrocampista Bensaja, l’attaccante Semprini, il terzino sinistro Visconti, il difensore centrale Bachini, la mezzala Piccchi, gli attaccanti esterni Panati e Gibilterra, più i portieri Coletta, Plai e Forciniti. Oltre ad alcuni elementi aggregati dalla Primavera 3. Ricordiamo che questi elementi non possono essere contrattizzati finché la Lucchese non sarà ufficialmente ripescata in Serie C.