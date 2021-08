Porta Elisa News



Lucchese: Serie C a un passo

martedì, 3 agosto 2021, 20:24

di diego checchi

Una conferenza stampa dove la società ha spiegato tutti i sacrifici che ha fatto per arrivare al ripescaggio in Serie C. Non c’è ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare domani. La società a voluto anche dissipare ogni dubbio sulla posizione di Deoma, che è stato confermato al suo posto come direttore sportivo. Deoma non era comunque presente alla conferenza in quanto non era previsto di affrontare aspetti tecnici.

Il primo a prendere la parola è il vice presidente Mario Santoro: “Innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per essere qui. Poi, voglio dire che ritengo che la comunicazione sia alla base di tuto quello che avviene nella società e a maggior ragione nello specifico della Lucchese, ed è per questo motivo che, nonostante noi siamo abituati a comunicare solo quando abbiamo dei fatti, abbiamo voluto incontrarvi in questa conferenza. Non avremo nessuna ufficialità fino domani ma visto che domani comincia il lavoro tecnico crediamo sia giusto dirvelo. Abbiamo profuso sforzi importanti per ottenere questo ripescaggio e per voglio ringraziare tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, senza dimenticare che anche lo sforzo dei soci che è stato significativo. Si veniva da un’annata difficile e sofferta e quindi abbiamo fatto di tutto per far sì ce la squadra potesse tornare a calcare i campi professionistici. È importante sottolineare che la richiesta di ripescaggio è stato un atto doveroso nel rispetto del progetto sportivo. Sono orgoglioso di quanto i miei soci hanno fatto per raggiungere questo obiettivo e vorrei ringraziare in special modo la famiglia Deoma che ha collaborato fattivamente a questa operazione. È chiaro che visto gli sforzi importanti abbiamo ancora più bisogno della collaborazione di tutti i nostri partner e voglio ricordare che se abbiamo ottenuto il ripescaggio è perché la società stata gestita in un certo modo anche se a volte leggo delle cose che mi lasciano perplesso e comprendo con difficoltà, comunque ribadisco la mia soddisfazione per il lavoro svolto. Deborah (Catastini, la segretaria sportiva ndr) ha fatto un lavoro incredibile come pure tutti gli altri componenti del gruppo, sono davvero orgoglioso di fare parte di questa società. Vorrei chiarire anche alcuni aspetti tecnici. Daniele Deoma ha avuto un momento in cui voleva tirarsi indietro ma nessuno di no ha mai avuto dubbi su di lui e sono felici di confermare che continuerà a ricoprire il ruolo di direttore sportivo. Detto questo sappiamo che l’anno scorso sono stati commessi errori e nessuno lo vuole nascondere come pure non abbiamo esagerato nell’entusiasmo quando l’anno prima era stato fatto tutto bene e abbiamo vinto il campionato. Di fronte a qualcuno che lavora con tanta passione io non posso dire niente, per me il calcio è fatto di valori e persone con la schiena dritta. Poi le critiche si accettano tutte ma non quando si va sul personale, di chiunque sia, dal magazziniere al giocatore delle giovanili, non importa il ruolo. Ribadisco che l’unico comune denominatore di noi tutti è l’amore per la Lucchese, ci dispiace se forse non riusciamo a trasmetterlo e vi chiedo di aiutarci allora. Vorrei poi complimentarmi con Vichi, Russo e Deoma per l’impegno fisico e mentale che hanno messo per questo il ripescaggio, come pure gli imprenditori che ci sono stati vicini. Pensate che ci siamo trovati a due giorni dal ripescaggio a dover montare le torri faro e sistemare personalmente i seggiolini perché erano requisiti per presentare la domanda. Ovviamente anche il Comune ci ha dato una grossa mano. Insomma, tutti uniti siamo riusciti a fare una cosa importante, ovviamente questo non giustifica e non cancella gli errori della passata stagione”.

La parola è poi passata Bruno Russo: “Voglio chiarire subito una cosa su Deoma. Lui non è il direttore sportivo della Lucchese perché è un socio, ma perché è competente, serio e onesto ed ha una grandissima passione come tutti noi. Della stagione scorsa non ne vorrei più parlare, le responsabilità sono tantissime e diverse ma non ci torniamo più. Ora ripartiamo con Daniele, e riprendiamo tutti insieme la strada”.

Infine ha parlato anche il presidente Alessandro Vichi: “Mario ha già toccato tutti i punti salienti, ci tengo a sottolineare che siamo arrivati alla fine di un percorso complicatissimo e anche se dovremmo solo festeggiare credo che domani saremo troppo stremati per farlo come si deve, visto come in questi mesi ci si è complicata la vita… Ma era giusto fare questa conferenza, la comunicazione è importante e capiamo perfettamente le difficoltà della stampa ma dovete capire il momento era complicato. Oggi, anche se manca il bollino siamo sereni nel dire che è fatta. Posso dire che abbiamo fatto un passo importante con sacrifici significativi. Era giusto farlo ma bisogna capire che il calvario non è finito, il bello deve ancora venire abbiamo bisogno di tutti. Gli sponsor sono stati allertati, noi abbiamo messo tutto quello che avevamo ma la Lucchese ha bisogno di forze e capitali freschi per il futuro. Il messaggio che voglio mandare in modo chiaro è che dobbiamo creare la basi finanziarie e strutturali per un progetto che ha un orizzonte di anni e abbiamo bisogno anche del singolo tifoso. Ci tengo a dire che dal prossimo anno avremo anche il settore femminile e sarà molto importante. Non c’è molto altro da dire se non parlare di cosa succederà domani”.

In chiusura Mario Santoro: “Domani alla 12 ci sarà una conferenza stampa al Comune di Porcari e spiegheremo come si svolgerà il ritiro, ovviamente non possiamo ancora mettere sotto contratto ne giocatori ne staff tecnico per cui non possiamo dare alcun nome ma abbiamo accordi verbali con diversi professionisti alcuni dei quali saranno già presenti all’appuntamento di domani”.