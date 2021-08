Porta Elisa News



Mercato, caccia a una punta centrale e una esterna

lunedì, 23 agosto 2021, 17:55

di diego checchi

Otto giorni alla chiusura del mercato estivo e una Lucchese che deve essere solo rifinita e completata. Mancano al massimo due giocatori. Si parla di una punta centrale e di una punta esterna o addirittura di due punte esterne. In quest'ultimo caso Semprini verrebbe impiegato da punta centrale.

È chiaro che come abbiamo detto nei giorni scorsi il sogno si chiama Kevin Piscopo ma si parla anche di Niccolò Belloni, ex Inter svincolato dall'Arezzo, ma anche di un possibile interessamento per Mario Pacilli, 34 anni ex Casertana, svincolato. Per lui anche esperienze con Avellino e Viterbese.

Un altro nome potrebbe essere quello di Daniele Ferretti che è già stato alle dipendenze di Pagliuca in maglia rossonera, il giocatore è svincolato dopo la non iscrizione del Ravenna ma non sono esclusi colpi a sorpresa. Voci anche su un altro ex come Francesco Fedato, che dovrebbe prima liberarsi dal Gubbio. . Per quanto riguarda la possibile punta centrale ricorre forte il nome di Massimiliano Pesenti ma anche quello di Jefferson Andrade ex Latina e Padova.