Porta Elisa News



"Onorati di avere la Lucchese in mezzo a noi"

mercoledì, 4 agosto 2021, 11:29

Con la partenza del raduno di Porcari è stato presentato ufficialmente l'accordo che ha visto protagonisti la Lucchese, il Comune di Porcari e la Academy Porcari. Conferenza stampa nella sala comunale per un evento che vede tornare la Lucchese dopo tanti anni da queste parti. Era infatti dal 2008, con Favarin in panchina, diesse Giovannini e presidente Giuliani, che la Lucchese non decideva di allenarsi per il ritiro estivo sull'impianto ora completamente rifatto e con il terreno in sintetico.

Leonardo Fornaciari, sindaco di Porcari: "Quando abbiano iniziato con l'Accademy a sognare il nuovo impianto, non ci immaginavamo che la Lucchese potesse venire da noi per allenarsi: è una grande soddisfazione. Abbiamo dato vita a un impianto per ragazzi ma anche baricentrico rispetto alla Piana di Lucca, questo avvenimento, che è motivo di orgoglio per il nostro paese, ma è la prova plastica che abbiamo avuto ragione a dare questa impostazione ai lavori per l'impianto. I 400 ragazzi dell'Academy si allenano ora accanto alla Lucchese".

Mario Santoro, direttore generale della Lucchese: "Ringrazio il sindaco e Stefano Silla: tutto è nato da un'idea tra me e Stefano e appena si è palesata la possibilità di fare la preparazione a Porcari si è detto subito entusiasta, così come il sindaco. E' una cosa che mi riempie di orgoglio perché è fondamentale per i nostri tifosi andare incontro al territorio. Il campo è un gioiello, appena il nostro allenatore ha visto l'impianto ci ha detto che dovevamo venire qui: ci sono poche strutture come questa. Un grazie alla Fattoria Il Poggio e all'hotel Plazza. Se ci alleneremo o faremo anche gare qui? Non escludo che si faccia prima del 14 agosto, quando siamo impegnati con l'Entella, un'amichevole".

Alessio Giglio, consigliere delegato allo Sport: "Sogno, gioia e orgoglio per noi: l'idea di Silla si è trasformata in un progetto, che è diventato realtà. Dopo la gioia per la realizzazione dell'impianto, ora l'orgoglio per la presenza della Lucchese che è la squadra di tutti noi, la squadra che accompagna generazioni di tifosi. In bocca al lupo alla Lucchese, spero sia un anno che ci faccia sognare".

Stefano Silla, presidente Academy Porcari: "Non vi dico da quando sono legato alla Lucchese, considerando che mio padre lavorava al Porta Elisa: il nostro sogno era valorizzare a livello sportivo l'impianto: sono contentissimo. Se qualcosa si è sbagliato, è colpa mia. Diamo tutto il supporto alla Lucchese, questo non è altro che un inizio di collaborazione tra la Lucchese, il Comune, Academy e me personalmente: sono disposto a far diventare questa realtà un bacino di atleti per la Lucchese. Spero che realtà importanti del territorio si avvicinino a noi e alla Lucchese. Un mio ingresso nella società? Se si presentasse una opportunità che fa bene alla Lucchese, alle mie aziende e a me, il discorso si riapre".