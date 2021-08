Porta Elisa News



Prolungata la campagna abbonamenti

domenica, 22 agosto 2021, 08:33

Proseguirà anche questa settimana la campagna abbonamenti ‘Noi Con Voi’ della Lucchese che ha messo inizialmente a disposizione 625 tagliandi (pari al 25% della capienza totale, massimo consentito in eventuale zona gialla). Nelle prime due settimane la risposta dei tifosi è stata a dir poco tiepida, visto che non sono state raggiunte nemmeno le 200 tessere. Ma sfruttando il fatto che la prima casalinga dei rossoneri sarà solo il 5 settembre prossimo e che i rossoneri sono partiti alla grande in Coppa Italia, la società ha deciso di prolungare la campagna

Di seguito i prezzi (tariffa unica):

Gradinata – euro 250 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)

Curva Ovest – euro 130 (abbonamento valido per 18 partite di campionato)

Le tessere di abbonamento potranno essere acquistate dai tifosi rossoneri presso il point sotto la tribuna coperta con i seguenti orari:

Da lunedì 23 a venerdì 27 agosto – orario 10 – 12 e 16 – 19

Secondo l’attuale protocollo in vigore, non sarà possibile usufruire dell’abbonamento o del tagliando per la singola partita e quindi accedere allo stadio, se non in possesso di Green Pass. I 625 posti sono suddivisi tra 250 in gradinata e 375 in curva ovest.