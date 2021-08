Ritiro, ecco dove alloggeranno i rossoneri

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 2 agosto 2021, 08:18

In attesa dell'ufficializzazione del ripescaggio, si fanno sempre più insistenti le voci di mercato: Bensaja e Corsinelli a un passo, vicini anche Bachini e Semprini. Per la porta, ecco il nome di Giacomo Volpe, ma si riapre uno spiraglio anche per Coletta che preferisce non commentare

domenica, 1 agosto 2021, 08:04

La Procura della Repubblica ha concluso le indagini preliminari e a breve chiederà il processo per il reato di bancarotta fraudolenta e semplice nei confronti di Arnaldo Moriconi, Carlo Bini, Umberto Ottaviani e Aldo Castelli per il fallilmento della As Lucchese Liberts 1905 nel 2019.

sabato, 31 luglio 2021, 14:38

Con un tweet, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, ha informato che sarà martedì 3 agosto la giornata decisiva per la vicenda dei ripescaggi. Secondo l'esperto, in quella giornata si terranno le udienze presso il Tar del Lazio per le società di C escluse e che hanno...

sabato, 31 luglio 2021, 12:53

Il centrocampisto ex Viterbese è a un passo dalla Lucchese. Interessamento per Matteo Piccardo, la scorsa stagione alla Pergolettese, e per gliattaccanti Simone Rossetti del Novara e Simone Semprini del Pontedera