Russo sul calendario: "Girone più difficile dello scorso anno, possibile che si abbiano difficoltà nelle prime partite"

lunedì, 9 agosto 2021, 20:04

di diego checchi

L'ex presidente Bruno Russo dice la sua sulla compilazione dei calendari a pochi minuti dall'ufficialità: "Sapete come la penso su queste cose, le partite vanno giocate tutte, inizieremo con la trasferta di Imola per poi proseguire con la sfida interna con il Cesena. In seguito ci sarà la trasferta di Chiavari contro l'Entella e la partita interna contro l'Olbia, solo per citare alcune partite, posso soltanto dire che noi cercheremo di completare o quasi la rosa per l'inizio del campionato e di prepararci al meglio per questa prima sfida".

"Questo girone rispetto a quello dello scorso anno è molto più competitivo? Assolutamente sì: sapate quale è il nostro problema più grosso di adesso? E' che siamo partiti in ritardo per le note vicende che conoscete, con una squadra tutta da costruire, avremo 20 giorni per concentrarci sulla prima parita di campionato. E' bene essere chiari: può darsi che nelle prime partite avremo delle difficoltà da superare perchè non saremo al massimo della condizione ma cercheremo di colmare questo gap con il lavoro e con l'impegno, questo è poco ma sicuro. Sarà un campionato difficile ma noi ce la mettermo tutta per far bene".