Porta Elisa News



Santoro: "Quest'anno vedo tutta un'altra storia"

domenica, 29 agosto 2021, 22:41

Il direttore generale rossonero Mario Santoro era naturalmente a Imola, ma la sua macchina corre già in direzione Milano, per gli ultimi due giorni di calciomercato che li vivrà con il direttore sportivo Deoma. La soddisfazione per i primi tre punti è tanta: "Direi davvero bene, mi è piaciuta l'applicazione, la voglia di ottenere il risultato e lo spirito di gruppo. Nella ripresa si è un po' sofferto, ma peccato per la traversa colta: sino a allora non si è rischiato niente e ricordiamo che la preparazione dei nostri giocatori è iniziata più tardi".

"Sono orgoglioso per il lavoro fatto del mister e dallo staff oltre che da Deoma, quest'anno vedo tutta una cosa diversa. Stasera ho visto davvero una partita di spessore ma anche di livello tecnico. Il gol di Semprini? Se lo fanno in serie A, si vede cinquanta volte in tv, come l'azione dellla traversa di Nai, semplicemente perfetta, ma non esaltiamoci e manteniamo i piedi per terra. Spero che questi segnali positivi continuino e credo che sono segnali che ci meritiamo anche noi. Acquisti ulteriori? Da un punto di vista tecnico sono state fatte le valutzioni, stiamo andando a Milano e Deoma se capita una occasione, non se la fa sfuggire, ma facendo le cose con intelligenza e rispettando i conti. Daniele Deoma ha dimostrato che ha saputo prendere al volo dei gocatori di esperienza e di buona levatura per la categoria".