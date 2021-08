Porta Elisa News



Vichi replica alla Folgor Marlia: "Nessuno ci ha mai cercato"

mercoledì, 4 agosto 2021, 11:20

di diego checchi

In merito alle dichiarazioni del vice presidente della Folgor Marlia Gianluca Landi, che in sede di accordo con l'Empoli ha sostenuto che più volte ha cercato la Lucchese per trovare un accordo per questioni soprattutto di cuore, il presidente rossonero Alessandro Vichi ha voluto precisare.

"Nessuno di loro ci ha cercato – replica – né me, né gli altri soci. Altrimenti figuriamoci se non avessimo preso in considerazione la Folgor Marlia. Anzi, siamo pronti a qualsiasi tipo di collaborazione con chiunque lo voglia".