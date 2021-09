Porta Elisa News



A Chiavari per tornare a fare punti

sabato, 11 settembre 2021, 11:56

di diego checchi

A Chiavari per fare punti, possibilmente con una bella prestazione. La Lucchese dovrà continuare sugli standard delle prime due gare, ma cancellare i primi cinque minuti del secondo tempo della gara contro il Cesena dove molte cose non sono andate e hanno sancito la sconfitta dei rossoneri. È chiaro che la Lucchese, in settimana, ha migliorato ancora la condizione fisico-atletica e l'apprendimento del credo tattico di Pagliuca.

Ricordiamo che il tecnico non sarà in panchina perché deve scontare la prima di altre due giornate di squalifica, ci saranno quindi Carbone e con ogni probabilità Angeli. I rossoneri, nella gara contro una delle maggiori favorite del campionato, dovranno fare i conti con le assenze sicure di Picchi, che non ha recuperato da un risentimento muscolare, e di Zanchetta anche lui acciaccato, oltre a quella di Babbi che ha appena ripreso a correre dopo lo stiramento e potrà essere a disposizione non prima di una settimana o dieci giorni.

Saranno convocati ma a mezzo servizio l'attaccante Nanni, reduce da tre partite impegnative con la sua nazionale con cui ha segnato anche un gol, e Belloni che non è ancora al meglio della condizione e ha solo 25-30 minuti nelle gambe dopo l'operazione al pube subita nel mese di luglio.

Di conseguenza, le alternative in attacco non sono poi così tante e appare quindi scontato che giocheranno Semprini e Fedato, con Gibilterra o Panati alle loro spalle. A centrocampo i sicuri del posto sono Bensaja e Frigerio, mentre Eklu potrebbe essere favorito su Brandi e Lovisa per l'ultimo posto in mediana. In difesa, Corsinelli e Nannini saranno gli esterni mentre Bachini, Bellich, Baldan e Papini lottano per i due posti da centrale. Tra i pali, ovviamente, ci sarà Coletta. Questa la probabile formazione.

Lucchese (4-3-3): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini, 16 Frigerio, 4 Bensaja, 19 Eklu, 11 Panati, 10 Semprini, 29 Fedato. A disposizione: 22 Cucchietti, 2 Papini, 27 Baldan, 15 Yakubiv, 3 Visconti, 17 Dumbravanu, 24 Lovisa, 26 Brandi, 7 Gibilterra, 30 Belloni, 18 Nanni, 25 Ruggiero. Allenatore: Pagliuca – squalificato – in panchina Carbone.