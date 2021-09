Porta Elisa News



Ancora una squalifica per mister Pagliuca

lunedì, 27 settembre 2021, 14:48

Ancora una squalifica del giudice sportivo, e ancora una volta a causa di una segnalazione dei commissari di campo della procura federale che evidentemente lo hanno ormai preso ben di mira: Guido Pagliuca è stato fermato per una giornata per frasi blasfeme pronunciate durante la gara di Ancona e dunque non sarà in campo al Porta Elisa contro il Teramo.

Il giudice sportivo lo ha fermato per un turno "per avere, al 30° circa del II tempo, pronunciato ripetutamente un’espressione blasfema. Sanzione in applicazione dell’art 37 C.G.S. (r.proc. fed.)". Al Porta Elisa non ci sarà nemmeno un giocatore del Teramo, Marco Fiorani, espulso sabato scorso e squalificato per un turno.