Ancora una squalifica per Pagliuca e Fracassi

martedì, 7 settembre 2021, 16:43

Lucchese nel mirino degli ispettori della procura federale e del giudice sportivo Stefano Palazzi che ha squalificato nuovamente il tecnico rossonero Guido Pagliuca e il suo vice Stefano Fracassi. La nuova sanzione, con i due che erano già in tribuna contro il Cesena proprio perché squalificati, colpisce li tecnico originario di Cecina con due giornate di squalifica e 2000 euro di ammenda "per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti e per avere fatto accesso all'interno degli spogliatoi durante l'intervallo della gara, nonostante fosse squalificato, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS., con l'applicazione della recidiva in considerazione della sanzione della stessa natura già irrogata con C.U. n. 11/DIV del 31.08.2021, divenuta definitiva a seguito della rinuncia al reclamo. (sanzione da scontarsi, quanto alla squalifica, nella prima gara utile dopo il termine della squalifica in corso, r.proc.fed.)".

Fuori gioco sino a fine settembre anche Stefano Fracassi "per avere fatto accesso all'interno degli spogliatoi, nonostante fosse squalificato. In violazione degli artt. 9 e 19 CGS". La Lucchese, alla luce delle decisioni del giudice sportivo, dovrà dunque per almeno altre due gare rinunciare a avere i propri tecnici in panchina. Un bel problema.