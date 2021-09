Porta Elisa News



Barsanti (Difendere Lucca): "Bene intitolare la gradinata del Porta Elisa a Danilo Michelini"

martedì, 21 settembre 2021, 11:30

Il consigliere Fabio Barsanti commenta la mozione per intitolare la gradinata dello stadio a Danilo Michelini, storico bomber rossonero: "Bene intitolare la gradinata a un personaggio così legato alla storia rossonera, anche se in ritardo di quarant'anni".

"I tifosi della Lucchese - continua Barsanti - si erano espressi a favore dell'intitolazione negli anni '80 con un raccolta firme. Come troppe iniziative legate alla Pantera le richieste sono rimaste però lettera morta. Ma lo spirito di quella petizione e il sentimento dei tifosi verso Michelini non sono sicuramente cambiati; è infatti importante che il Comune agisca per la Lucchese sempre di concerto con i primi destinatari, cioè i tifosi".

"Danilo Michelini, storico giocatore rossonero negli anni '30 e '40, riportò la Lucchese in seria A nel 1947. Mi auguro che l'intitolazione sia di buon auspicio per il ritorno di Lucca, prima o poi, nel calcio che conta. Per questo, invito i colleghi consiglieri ad appoggiare la mozione che verrà votata questa sera durante il Consiglio comunale".

"Mi auguro tuttavia che la prossima amministrazione - conclude Barsanti - sappia guardare alla Lucchese in modo più serio. L'intitolazione della gradinata riguarderà quella del nuovo stadio? Non si sa, perché il progetto del nuovo Porta Elisa pare essere bloccato. Ricordo poi che - colpevolmente bucato l'anniversario dei 110 anni della Lucchese - sono due anni che il Comune deve apporre la targa dove venne fondata la prima società di calcio a Lucca, all'esterno dei locali della ex "Pizzicheria Marzetto". La mozione per quella targa fu votata all'unanimità nel 2019, ma la targa ancora non c'è. Spero che la mozione su Michelini abbia una sorte migliore".