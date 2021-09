Porta Elisa News



Coletta non si nasconde: "Ho fatto un errore su una palla un po’ strana e la partita si è complicata”

lunedì, 13 settembre 2021, 12:38

di diego checchi

“Tutti uniti per ripartire”. Queste sono le parole del capitano Jacopo Coletta, che ha voluto metterci la faccia dopo la sconfitta di Chiavari e dopo il gol del 2 a 0 arrivato da un suo errore: “Siamo dispiaciuti per il risultato, perchè siamo andati a Chiavari per fare punti e per portare a casa un risultato diverso da quello che è arrivato contro il Cesena. Dal punto di vista dell’atteggiamento siamo stati sempre in partita. È chiaro che c’è mancato un po’ di coraggio quando dovevamo osare di più. C’è la possibilità di fare molto meglio sotto tutti i punti di vista ma vorrei rimarcare che stiamo lavorando tutti insieme per poter ripartire e quando dico tutti insieme, mi riferisco al mister, squadra e società. Siamo tutti un blocco unito e usciremo da questo momento. È altresì vero che abbiamo giocato contro squadre molto importanti come Cesena e Entella, due squadre che lotteranno per arrivare in alto. Non dimentichiamo che siamo insieme da un mese e sono convinto che ne usciremo fuori. Nel secondo tempo, nel nostro momento migliore ho fatto un errore su una palla un po’ strana e la partita si è complicata”.

Sta parlando del secondo gol subito. Che cosa è successo?

“Sono arrabbiato perché è stato un episodio avvenuto nel nostro miglior momento. Purtroppo è la croce del nostro mestiere: se sbaglia il portiere se ne accorgono tutti. Ho visto la palla arrivare all’ultimo e non ho avuto la forza di spingere come avrei dovuto. Sono cose che possono capitare e l’errore me lo ero già dimenticato appena lo avevo fatto. Siamo tutti pronti per ripartire e per fare una grande partita contro l’Olbia”.

Da capitano, vuole mandare un messaggio ai tifosi?

“Sono venuti in tanti anche a Chiavari e sono stati grandissimi. Non voglio fare promesse ma quest’anno c’è un gruppo che ha capito cosa voglia dire indossare la maglia della Lucchese e sudare per essa. Il campionato è ancora lungo, anzi lunghissimo, e ci sono tutte le possibilità per rifarci. Mi auguro che contro l’Olbia possiamo veramente andare a festeggiare con i nostri tifosi una vittoria”.