Dare continuità, acquisire fiducia

venerdì, 24 settembre 2021, 17:54

Ad Ancona per continuare sulla striscia positiva avviata contro l'Olbia e con il valore aggiunto Pagliuca in panchina. Finalmente il tecnico potrà guidare i suoi da bordo campo e questa sarà una spinta in più per i rossoneri. Attenzione all'Ancona Matelica, una squadra che gioca un bel calcio e che anche contro il Pontedera ha dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonista in un campionato duro e pieno di insidie per tutte le squadre. L'obiettivo della Lucchese deve essere quello di andare al Del Conero per muovere la classifica e magari per fare un blitz esterno.

Andare avanti a piccoli passi e pensare a partita dopo partita. È quello che si impongono la società e il tecnico senza fare tanti voli pindarici perché sarebbe l'errore più sbagliato da poter commettere. Per quanto riguarda la formazione c'è un adagio che dice: squadra che vince non si cambia e crediamo sia proprio così. L'unico dubbio potrebbe riguardare Bellich che anche ieri non si è allenato per il mal di schiena e fino all'ultimo non sapremo se sarà schierabile o meno ma le chances di vederlo in campo paiono essere ridotte al lumicino e andrà in panchina.

Ecco che Bachini e Dumbravanu lotteranno per una maglia al centro della difesa con Baldan. Non ci saranno invece Panati e Zanchetta. Per il resto, Pagliuca dovrebbe far giocare gli stessi di domenica scorsa, magari con qualche cambiamento che verrà effettuato nella gara infrasettimanale con il Teramo. Questa la probabile formazione. LUCCHESE (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 27 Baldan, 5 Bachini, 6 Nannini, 16 Frigerio, 4 Bensaja, 8 Picchi, 30 Belloni, 18 Nanni, 10 Semprini .A disposizione:22 Cucchietti, 13 Bellich, 2 Papini, 3 Visconti, 17 Dumbravanu, 15 Yakubiv, 19 Eklu, 7 Gibilterra, 26 Brandi, 20 Schimmenti, 9 Babbi, 29 Fedato. Allenatore: Guido Pagliuca.