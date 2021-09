Delude il centrocampo, punge poco l'attacco

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 5 settembre 2021, 20:35

Il dirigente rossonero: "Mi è piaciuto soprattutto lo spirito, lavoriamo da due mesi mentre il Cesena da due anni, abbiamo grandi margini di miglioramento, una prestazione come questa non si vedeva da tempo al Porta Elisa.

domenica, 5 settembre 2021, 19:58

Il presidente rossonero Vichi elogia il comportamento della squadra anche se è amareggiato per come è venuta la sconfitta e per alcune decisioni arbitrali: "Si era visto un grande atteggiamento della squadra e abbiamo giocato un primo tempo eccezionale. Siamo stati penalizzati da un rosso, ma la squadra è competitiva"

domenica, 5 settembre 2021, 17:05

Esordio davanti al proprio pubblico per i rossoneri che affrontano una delle favorite alla vittoria finale: Pagliuca, ancora squalificato, lancia Fedato dal primo minuto. In gol Corsinelli a fine primo tempo con un colpo di testa a inizio ripresa pareggia Ardizzone e ribalta Candela.

sabato, 4 settembre 2021, 11:25

Dopo oltre quattro mesi dall'ultima gara, oltretutto a porte chiuse, la Lucchese torna nel suo stadio per affrontare una delle favorite alla vittoria finale, il Cesena che vede ben tre ex rossoneri. La probabile formazione