Porta Elisa News



I rossoneri dello scorso anno? Quasi tutti ripartono dalla serie D

sabato, 18 settembre 2021, 07:50

L’ex difensore rossonero Maikol Benassi ha trovato una sistemazion: era uno degli ultimi giocatori dello scorso anno in cerca di una squadra e da un paio di giorni si è accordato con la nuova squadra del Novara, formazione riammessa in sovrannumero in Serie D che ha velleità di vittoria e allenata da Marco Marchionni. Anche il centrocampista Cristian Caccetta ha una nuova squadra: il mediano che a Lucca ha trovato poco spazio, si rimette in gioco e riparte dalla Serie D con il Licata. Destinazione croata invece per Luka Dumancic che ha scelto di tornare nel suo paese e di ripartire dalla Serie B croata accettando l’offerta dell’Inter Zapresic. Tanasi Kosovan invece è finito alla Cavese dopo che lo scorso anno aveva terminato la stagione al Picerno sempre in Serie D.

Eros Pellegrini ha invece deciso di avvinarsi a casa accettando la proposta del Montebelluna in Serie D, il ragazzo è di Treviso e quindi ha fatto una scelta di vita. Il laterale sinistro Andrea Maestrelli che arrivò a Lucca nel mese di febbraio scorso ha accettato la proposta del Potenza in Serie C. Michele Lo Curto, classe 2002, ha accettato la proposta dell’Athletic Carpi, appena riammesso in Serie D in sovrannumero dove potrebbe andare anche Giovanni Sbrissa anche se il centrocampista è tuttora svincolato.

Claudio Cellamare, classe 2004 è stato ingaggiato dalla Primavera del Genoa dopo che il Sassuolo aveva provato ad accaparrarselo. Salvatore Molinaro è ripartito dalla Serie D dal Team Altamura, mentre Roberto Convitto ha accettato l’offerta della Pianese. Gabriele Dalla Bernardina, dopo aver terminato il contratto con l’Olbia, si è accasato al San Martino Speme in Serie D. L’attaccante Moreo invece è andato alla Pergolettese così come Mattia Zennaro. Michele Cruciani si è accasati nell'Unipomezia in D.

Winston Ceesay giocherà anche questa stagione nel Rotonda calcio in Serie D. Filippo Scalzi è tornato alla Sanremese. Giacomo Pozzer ha trovato un ingaggio alla Juve Stabia dove è finito in prestito dall’Inter. Filippo Fazzi invece ha continuato l’esperienza al Ghiviborgo mentre Diego Bartolomei giocherà in Eccellenza al Camaiore. Stesso discorso per Lorenzo Pardini che ha accettato la proposta dell’ambizioso Tau Calcio. Flavio Bianchi, come noto, è invece tornato al Genoa, dove ha esordito nel massimo campionato. Ancora svincolati Marco De Vito e Aniello Panariello.