Porta Elisa News



Lucchese a caccia di punti

sabato, 18 settembre 2021, 13:18

di diego checchi

Belloni sì o Belloni no? È un po' questo il dubbio che deve risolvere Pagliuca alla vigilia della gara di domani contro l'Olbia, e questo dubbio, il tecnico di Cecina se lo porterà fino a pochi minuti dal fischio d'inizio. Se dovesse giocare l'ex Arezzo, chi resterebbe fuori fra Fedato e Semprini? È una bella domanda, perché in settimana entrambi si sono allenati bene, e poi c'è la variabile Gibilterra, tutt'altro che da scartare. Insomma, l'unico sicuro del posto in attacco è Nicola Nanni, rientrato in piena forma dalle gare di qualificazione con la nazionale di San Marino. A centrocampo, Frigerio e Bensaja sono sicuri di giocare mentre per l'altro posto il ballottaggio è fra Brandi e Picchi.

Proprio su Picchi ci vogliamo soffermare: il giocatore ha ripreso ad allenarsi a pieno regime in queste settimane e quindi Pagliuca dovrà decidere se rischiarlo o meno dall'inizio, anche perché Brandi ha dimostrato contro l'Entella di avere grande corsa, dinamicità, forza e soprattutto un grande stacco aereo. Due centrocampisti entrambi funzionali al gioco della Lucchese ma con caratteristiche diverse.

In difesa, e così completiamo il discorso formazione, Corsinelli e Nannini saranno i due esterni mentre come centrali, Bellich Baldan e Bachini lottano per due maglie mentre tra i pali appare scontato che venga rinnovata la fiducia a Coletta nonostante l'errore di Chiavari, anche se Cucchietti ha dimostrato di stare piuttosto bene. Ma quali sono i pericoli che potrebbero esserci in questa partita? Diffidiamo da chiunque pensa che la gara contro l'Olbia sia facile, i sardi hanno 6 punti in classifica e un'organizzazione di gioco ben consolidata dallo scorso anno con il confermato tecnico Max Canzi. C'è poi anche una notizia dell'ultima ora da dare perché oltre al rientro scontato dello squalificato Ragatzu, a Lucca ci sarà anche il centrocampista Palesi dopo che è stato accolto il ricorso e la squalifica è stata ridotta di una giornata.

E quindi come dovrà affrontare questa gara la Lucchese? Determinazione, cattiveria e fame, quella che fin'ora non è mai mancata. È vero che rispetto alle altre partita andranno evitati certi errori e soprattutto servirà più coraggio in avanti. Questa la probabile formazione.

Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 5 Bachini, 6 Nannini, 16 Frigerio, 4 Bensaja, 26 Brandi, 30 Belloni, 18 Nanni, 29 Fedato. A disposizione: 22 Cucchietti, 2 Papini, 3 Visconti, 17 Dumbravanu, 27 Baldan, 8 Picchi, 19 Eklu, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 10 Semprini, 11 Panati, 27 Ruggiero. Allenatore: Carbone.