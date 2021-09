Lucchese-Olbia: 2-1 al 48' st Coletta salva il risultato

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 19 settembre 2021, 20:11

Il dirigente rossonero soddisfatto dalla reazione della Lucchese: "Partita sofferta ma si è visto lo spirito di questa squadra. Venivamo da due sconfitte immeritate e abbiamo recuperato i punti persi, abbiamo ancora ampi margini di miglioramento e da domenica prossima con il condottiero Pagliuca in panchina, le cose andranno ancora...

domenica, 19 settembre 2021, 19:52

L'attaccante autore di una nuova rete capolavoro: "La vittoria non è mia ma della squadra e il merito principale è stato dei cambi, non so se avete visto la differenza, poi, chiaramente sono contento del gol, simile a quello di Imola.

domenica, 19 settembre 2021, 19:41

Il duo di attacco va a segno e regala la vittoria a una Lucchese che dimostra di crederci sino in fondo. Bene l'ingresso di Visconti, Baldan salva un gol fatto, Coletta a corrente alternata, Bensaja impalpabile: le pagelle di Gazzetta

sabato, 18 settembre 2021, 13:18

I rossoneri provano a tornare a muovere la classifica con l'Olbia dopo due sconfitte consecutive: Pagliuca potrebbe lanciare Belloni dal primo minuto, ma uno tra Fedato e Semprini dovrebbe rimanere in panchina. La possibile formazione