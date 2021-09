Lucchese-Teramo: le formazioni ufficiali

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 27 settembre 2021, 14:48

Ancora uno stop del giudice sportivo, e ancora una volta a causa di una segnalazione dei commissari di campo della procura federale che evidentemente lo hanno ormai preso ben di mira: Guido Pagliuca è stato fermato per una giornata per frasi blasfeme pronunciate durante la gara di Ancona

lunedì, 27 settembre 2021, 13:07

Contro il Teramo che viaggia nei bassi fondi della classifica, la Lucchese è chiamata a tornare alla vittoria dopo il passo falso di Ancona. Pagliuca conferma Cucchietti tra i pali e rilancia Semprini: la probabile formazione

domenica, 26 settembre 2021, 16:03

L'Ancona-Matelica, nelle tre occasioni che ha avuto, ha fatto tre gol: è chiaro che il tecnico rossonero dovrà mettere mano alla fase difensiva perché certi gol, in Serie C, non si possono regalare, come ha lui stesso ammesso nel dopo partita

sabato, 25 settembre 2021, 17:09

Il dirigente rossonero commenta una sconfitta amara:"E' la legge del calcio è l'ennesima dimostrazione che le partite le decidono gli episodi e sotto questo aspetto dobbiamo crescere e migliorare molto, anche se rimane una buona prestazione sia pure inconcludente. Ora testa al Teramo"