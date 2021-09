Porta Elisa News



Nuova battaglia per tornare alla vittoria

lunedì, 27 settembre 2021, 13:07

di diego checchi

Non c’è nemmeno il tempo di pensare, di riflettere tanto sulla sconfitta di Ancona che arriva il primo turno infrasettimanale della stagione contro un avversario da prendere con le molle: il Teramo di Federico Guidi. L’allenatore toscano, dopo la sconfitta interna contro l’Imolese per 1 a 0 e i soli 2 punti in classifica, è stato messo in discussione. Non è detto che in caso di sconfitta, la dirigenza abruzzese possa pensare ad un cambio in panchina. È proprio per questo che i prossimi avversari della Lucchese arriveranno a Lucca a fare la partita della vita e giocheranno con il coltello fra i denti. La stessa cosa la devono fare i rossoneri che vengono da una sconfitta immeritata ad Ancona, perché per i primi 70 minuti la squadra di Pagliuca ha menato le danze giocando un gran calcio. Poi sappiamo tutti come è andata.

Ottenere una vittoria vorrebbe dire comunque tenere alto il morale dei ragazzi e prepararsi al meglio ad una sfida importante come quella di Modena. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico potrebbe optare per qualche cambio: Corsinelli al posto di Papini, Eklu al posto di Picchi, il recuperato Bellich in luogo di Bachini e magari l’arretramento di Visconti in difesa con Nannini ad osservare un turno di riposo. In attacco Semprini potrebbe giocare nuovamente titolare con Nanni e Fedato, con Belloni, Gibilterra e Babbi pronti a subentrare. Per quanto riguarda il portiere, a nostro avviso, nonostante l’erroraccio commesso ad Ancona, giocherà di nuovo Cucchietti per dargli un po’ di continuità e per far capire che tutto l’ambiente ha piena fiducia in lui. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (4-3-1-2): 22 Cucchietti, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 27 Baldan, 3 Visconti, 16 Frigerio, 4 Bensaja, 19 Eklu, 10 Semprini, 18 Nanni, 29 Fedato. A disposizione: 1 Coletta, 2 Papini, 5 Bachini, 17 Dumbravanu, 6 Nannini, 8 Picchi, 26 Brandi, 7 Gibilterra, 30 Belloni, 9 Babbi, 25 Ruggiero, 20 Schimmenti. Allenatore: Guido Pagliuca.