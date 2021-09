Porta Elisa News



Pagliuca: "Non meritavamo di perdere"

sabato, 25 settembre 2021, 16:59

Nel volto di Pagliuca c'è un grande rammarico per come è andata la partita e per come è arrivato il primo gol subito, visto che c'è stato vistoso ad inizio azione su Nannini: "Sì. E' stata una partita veramente a senso unico dove abbiamo sbagliato dei gol importanti mentre loro sono saliti tre volte in avanti ed hanno segnato tre reti. Questo non deve cambiare i nostri obbiettivi e da domani ci rimettiamo al lavoro. I ragazzi hanno sbagliato su tutte e tre le circostanze dei gol subiti anche se sul primo gol c'era fallo su Nannini che il direttore di gara non ha ravvisato".

Perchè la scelta di Cucchietti dal primo minuto?

"Jacopo viene da un grave infortunio ed è ripartito con grande energia ad inizio stagione. Adesso è un momento che ha bisogno di recuperare ciò che invece all'inizio sopperiva con l'energia nervosa ecco il perchè della scelta di Cucchietti dall'inizio."

Adesso da dove si riparte?

"Dispiace perchè oggi potevemo far punti, col Cesena idem e dispiace non pareggiare una partita come quella di oggi. Si riparte con maggiori consapevolezza. Ripeto, mi dispiace per i ragazzi che non si meritavano questa sconfitta nonostante gli errori commessi sui gol subiti. Loro ci hanno punito con due gol di pregevole fattura."