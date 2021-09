Porta Elisa News



Pagliuca: "Con il Cesena si deve essere al massimo sin dal primo minuto"

venerdì, 3 settembre 2021, 14:51

di diego checchi

Il tecnico rossonero Guido Pagliuca fa capire che momento sta vivendo la squadra rossonera e invita il pubblico a sostenere la squadra allo stadio domenica prossima contro il Cesena. Il tecnico tocca molti argomenti, primo tra tutti quello sugli ultimi arrivati e sul mercato.

Ci può dare un giudizio sulla campagna acquisti, visto che è terminato il mercato?

“Sono molto felice, abbiamo completato la rosa, a seconda delle caratteristiche che ci servivano. È un gruppo splendido che lavora quotidianamente ma è normale che tutto ciò deve essere accompagnato dall’essenza del calcio, ovvero dalla prestazione e competere con l’avversario di turno dal primo all’ultimo minuto. Questa settimana c’è il Cesena, una squadra tosta con una bella organizzazione. Dobbiamo essere competitivi al massimo dal primo minuto”.

A che punto è la squadra dal punto di vista fisico e tattico?

“È ovvio che qualcosa ci manca perché siamo partiti in ritardo, ma i ragazzi stanno sopperendo a questo grazie al loro atteggiamento giornaliero. Le condizioni per lavorare bene sono ottime”.

Mancherà Nanni perché impegnato con la Nazionale di San Marino. Come lo sostituirà? Pensa di far giocare gli ultimi arrivati?

“Non credo, ora vediamo. Cisono un paio di soluzioni alternative. Questa settimana mi hanno messo tutti in difficoltà e quindi possono veramente giocare tutti e non è una frase fatta. Tra oggi pomeriggio e domani decidiamo chi giocherà”.

Qual è la caratteristica migliore del Cesena?

“Oltre alla qualità individuale elevata, usa il portiere per avere superiorità numerica ed avere un uomo libero in più in mezzo al campo. Sono molto bravi a far questo, soprattutto nella prima transizione. Dovremo essere bravi a impedire questa giocata. Dobbiamo lavorare per non concedere l’uomo libero in mezzo al campo”.

A che punto è la condizione dei due nuovi arrivati Fedato e Belloni?

“Fedato ha fatto più preparazione di noi essendo partito a luglio con il Gubbio. Belloni, anche se ha lavorato con un personal trainer ed è soltanto una settimana che si sta allenando con il gruppo, ha tanto entusiasmo e può sopperire a tutto ciò. Sono giocatori che devono portare esperienza a una squadra giovane, hanno caratteristiche che cercavamo, quindi sono molto contento. Entrambi sono a disposizione”.

Ci sono giovani importanti che magari finora si sono visti e non visti perché hanno avuto poco spazio.

“Non voglio fare nomi, ma tutti i giovani che abbiamo sono interessanti a livello tecnico. Con il lavoro e l’applicazione tutti possono diventare giocatori importanti. Non sembra siano usciti adesso dalla Primavera, poi è chiaro che la domenica ci vuole un po' di esperienza, ma sono veramente bravi e sono contento di tutti. Tutti potrebbero giocare tranquillamente titolari”.

Che cosa pensa del ritorno del pubblico al Porta Elisa e del fatto che la Lucchese tornerà a giocare in casa?

“So che in questo frangente la curva deve decidere se entrare o non entrare ma sarebbe molto bello avere tutti al nostro fianco. Sappiamo l’importanza del pubblico, per noi è fondamentale, ma siamo anche noi sul campo che attraverso la lotta per la maglia li trasciniamo. Dobbiamo essere proprio noi a trascinarli. So che da Cesena verranno diversi tifosi, sarebbe importante venissero anche i nostri a sostenere la squadra perché abbiamo bisogno di loro, in virtù del fatto che sono il dodicesimo uomo in campo”.

Oltre al Cesena quali sono le squadre più forti del girone?

“Parlano dell’Entella, della Reggiana, del Pescara e del Modena, tutte squadre molto importanti che hanno fatto investimenti importanti. Per noi quella di domenica deve essere una finale. Il nostro obiettivo è quello di pensare a una partita alla volta. I ragazzi si sono preparati benissimo, hanno corso e lottato tutta la settimana. È importante capire che la prestazione e i punti di domenica scorsa hanno un valore doppio se passano da un’altra prestazione e da un altro risultato del genere, nella gara di domenica prossima. Nella partita di domenica prossima sarà già importante avere voglia di competere con il Cesena”.