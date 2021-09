Porta Elisa News



Pagliuca e la nuova squalifica: "La responsabilità è solo mia"

venerdì, 10 settembre 2021, 14:39

di diego checchi

Guido Pagliuca nella conferenza stampa pre partita tocca diversi argomenti e lo fa sempre con la trasparenza che lo contraddistingue, non sottraendosi mai alle domande.

Partiamo dalla situazione della squadra, come stanno Picchi, Belloni e Nanni?

"Belloni ha 25/30 minuti di partita nelle gambe, si è operato al pube a luglio e sta ancora cercando di recuperare la condizione, mentre Picchi non ce la farà. Nanni è rientrato stamani, ha tre partite nelle gambe in 8 giorni, non partirà sicuramente dal primo minuto ma sarà a disposizione."

Ci saranno delle variazioni di modulo rispetto alla gara con il Cesena, la Lucchese difenderà ancora a cinque?

"Non abbiamo cambiato quasi niente da Imola tranne il fatto che all'inizio della scorsa settimana sapevamo già di non avere Nanni a disposzione in avanti. Poi il mercoledì sono arrivati Fedato e Belloni e a quel punto avevamo un'alternativa in più in avanti. Allora ho preferito mettere un giocatore con più corsa nel reparto offensivo ma non abbiamo difeso a 5 come tanti hanno interpretato perchè sia Nannini che Corsinelli attaccavano fissi gli opposti sulla linea mediana."

Che squadra è la Virtus Entella?

"L'Entella è una delle candidate a vincere il campionato così come lo è il Cesena. Quella ligure è una delle squadre che sulla carta come complesso lotterà fino alla fine per stare li in alto."

Come ha lavorato la squadra in settimana?

"Ha lavorato bene perchè è un gruppo splendido di giocatori motivati e consapevoli che devono finire di prepararsi bene per un ennesima partita importante per la Lucchese."

La Lucchese come dovrà affrontare la trasferta di Chiavari per poter portare a casa punti?

"Penso che come ogni partita la Lucchese la deve interpretare cercando di giocare al calcio, di essere se stessa e non deve mai far mancare l'effetto motivazionale. Domenica abbiamo incontrato una squadra dove abbiamo pagato caro, proprio nei primi 5 minuti del seconno tempo, la mancanza dell'effetto motivazionale."

Contro il Cesena abbiamo visto una Lucchese all'altezza della situazione a parte quei primi cinque minuti della ripresa...

"Si è vista nel gol annullato a Baldan ingiustamente, si è vista nel rigore e nell'espilsione negate. Se non c'erano quei 5 minuti la gara era perfetta e dal campo avremmo avuto un altro responso."

Come si sente Guido Pagliuca dopo la nuova squalifica?

"La cosa fondamentale della lucchese sono i giocatori. Il responsabile di cio che è accaduto sono io. A volte bisognerebbe mettersi nei panni di chi lavora con il gruppo tutta la settimana e deve restare fuori con tutto il carico delle responsabilità del lavoro svolto e tutta la sofferenza di non poter essere accanto ai propri ragazzi. La responsabilità ripeto è mia e non della società che più volte mi aveva avvisato. Mi dispiace per Stefano Fracassi che non c'entra niente e per i ragazzi che non mi avranno ancora in panchina. So per certo che i ragazzi sono intelligenti, che lo staff è uno staff di persone serie e preparate, non dobbiamo concentrarsi sulla squalifica del mister ma sul preparare bene le partite. E' normale che mi piace stare in panchina ma in questo momento non vorrei dare troppo peso a questa vicenda ma vorrei concentrarmi sulla preparazione della gara e basta."