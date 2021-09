Porta Elisa News



Rossoneri alla ripresa: Babbi in gruppo

martedì, 14 settembre 2021, 18:27

di diego checchi

La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista della gara contro L'Olbia e c'è stata una piacevole sorpresa: ha ripreso ha lavorare in gruppo l'attaccante Lorenzo Babbi. Il giocatore ex Piacenza era reduce da uno stiramento ma da ora in poi sarà a disposizione di Pagliuca, insieme a lui anche Picchi ha ricominciato ad allenarsi insieme ai compagni. Si è rivisto anche il portiere classe 2003 Piercataldo Forciniti, dopo che aveva avuto alcuni problemi fisici.

La squadra ha lavorato sul possesso palla e poi con delle partitelle a pressione, ci è piaciuta la dinamicità di Belloni, che sta crescendo allenamento dopo allenamento pur non essendo ancora al massimo della forma. Per domani è prevista una doppia seduta all'acquedotto.

Sul fronte Olbia, c'è da sottolineare che mancheranno il difensore Luca La Rosa, che deve scontare ancora due delle tre giornate di squalifica rimediate lo scorso turno, e il centrocampista Luca Palesi, che ne dovrà scontare una, mentre Daniele Ragatzu ha scontato la squalifica e sarà regolarmente in campo.

Segnaliamo infine un post sui social della Virtus Entella con cui la società ligure ha voluto ringraziare pubblicamente i rossoneri per aver lasciato lo spogliatoio in perfetto ordine dopo la gara di domenica scorsa.