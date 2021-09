Porta Elisa News



Russo: "Dobbiamo migliorare e crescere sugli episodi"

sabato, 25 settembre 2021, 17:09

Bruno Russo si trova costretto a commentare una sconfitta che solo chi sa di calcio può capire. Le leggi del pallone sono queste: i fronzoli servono sino a un certo punto se non si butta dentro: "E' la legge del calcio è l'ennesima dimostrazione che le partite le decidono gli episodi e sotto questo aspetto dobbiamo crescere e migliorare molto, anche se rimane una buona prestazione sia pure inconcludente: gli episodi ci hanno penalizzato in modo decisivo. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questi aspetti, ma ci rimane sempre il rammarico che il risultato poteva essere diverso è la terza volta che accade. Sono certo che miglioreremo, ci siamo fatti male da soli ma sono sconfitte che ci aiuteranno a crescere".

"Tra 72 ore abbiamo un'altra partita importante in un campionato duro, serve voltare subito pagina dopo aver ovviamente esaminato le cause di questa sconfitta pesante nel risultato, la prestazione ci dice però che ci possiamo lavorarci sopra. Ci attende il Teramo che è una squadra abituata a questa categoria, dovremo stare attenti. Siamo perfetti sotto l'aspetto del gioco, dobbiamo miglilorare nell'attenzione agli episodi: il secondo gol con un lancio casuale della loro difesa, ha consentito a un avversario di arrivare solo davanti alla porta, dobbiamo migliorare e cresscere, ma dobbiamo restare fiduciosi perché abbiamo margini".