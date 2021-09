Porta Elisa News



Russo: "La Lucchese ha tenuto bene il campo"

domenica, 12 settembre 2021, 20:00

Bruno Russo era naturalmente a Chiavari dove ha asssitito alla seconda sconfitta dei rossoneri in campionato. Una partita non certo esaltante anche se il valore degli avversari è indiscutibile: "Non ho visto passi indietro rispetto al Cesena, ho visto una squadra che ha tenuto bene il campo contro una delle più forti del campionato, ma nel momento in cui abbiamo fatto i cambi per il forcing finale abbiamo preso un gol casuale e non abbiamo potuto sfruttare i due cambi di Nanni e Belloni, credo rimanga comunque una buona prestazione".

"La squadra deve ancora crescere molto, ma dobbiamo essere soddisfatti, ci siamo rispettare anche contro una squadra importante. Concludiamo poco davanti? Abbiamo avuto delle occasioni una clamorosa di Fedato, che è stato una spina nel fianco degli avversari, ma dobbiamo crescere, ci sono delle ottime basi. Ora servono punti? Chiaramente servono punti per recuperare i punti non fatti in queste due partite, ma credo che con il lavoro e i miglioramenti possiamo essere fiduciosi: ci sono tanti giocatori che si devono ancora esprimere al meglio. I tifosi? Si sono fatti sentire molto di più di quelli di casa, era bello regalare a loro, dopo un anno di pandemia, un risultato positivo, ci rifaremo sicuramente domenica prossima in casa dove servirà un ambiente carico".