Serve metter mano alla fase difensiva

domenica, 26 settembre 2021, 16:03

di diego checchi

Brucia ancora la sconfitta, è inutile negarlo, soprattutto per come è venuta. Perché la Lucchese ha fatto la partita e avrebbe meritato quanto meno il pareggio, ma alcuni episodi ed errori che si devono commettere hanno fatto sì che l’Ancona-Matelica, nelle tre occasioni che ha avuto, ha fatto tre gol. Il calcio è crudele, ma questo deve far riflettere sul fatto che una squadra, per vincere, non deve concedere niente all’avversario.

Prendiamoci però la buona prestazione, anche se è chiaro che il tecnico rossonero dovrà mettere mano alla fase difensiva perché certi gol, in Serie C, non si possono regalare, come ha lui stesso ammesso nel dopo partita. Ci riferiamo in particolare ai primi due gol, perchè se è vero che sul primo ci poteva essere fallo di Rolfini su Nannini, è anche vero che l’attaccate della squadra di casa ha saltato l’uomo, è entrato in area ed ha tirato senza che nessuno lo disturbasse. Nella seconda rete, la difesa della Lucchese è stata presa d’infilata e Sereni si è presentato tutto solo davanti a Cucchietti. Il terzo gol, sempre di Rolfini, è arrivato per un errore clamoroso del portiere rossonero.

A proposito, vogliamo sottolineare un aspetto: Cucchietti e Coletta, al di là di qualche errore commesso, sono ottimi portieri e starà ovviamente a Pagliuca decidere chi schierare contro il Teramo, ma la scelta deve dipendere solo ed esclusivamente da questioni fisiche e tattiche, non certamente per un incidente di percorso che può sempre capitare. Intanto, la squadra ha ripreso ad allenarsi per preparare la partita di martedì e c’è una novità importante: Bellich si è completamente ristabilito dal mal di schiena che lo ha costretto in panchina ad Ancona e quindi è sicuramente candidato per un posto da titolare.

Da capire poi chi giocherà in attacco fra Semprini, Fedato, Belloni, Nanni e Gibiliterra. Dei cinque ne giocheranno tre, anche se potrebbe avere una chance Babbi, nonostante ci sembri un po’ in ritardo di condizione dopo l’infortunio. Mancheranno sicuramente Panati e Zanchetta, alle prese con delle noie muscolare. Da capire poi come si disporrà la Lucchese a centrocampo, dove potrebbe scoccare l’ora di Eklu.