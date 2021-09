Porta Elisa News



Squadra che vince, non si cambia

giovedì, 2 settembre 2021, 16:17

di diego checchi

Squadra che vince non si cambia. Mister Guido Pagliuca darà sicuramente fiducia a dieci uomini degli undici che hanno vinto a Imola. Perchè diciamo dieci su undici? Perchè Nanni non ci sarà a causa della convocazione in nazionale. Ed allora in un 4-3-1-2 ci sarà sicuramente Panati con Gibilterra e Semprini in avanti. Non crediamo che gli ultimi arrivati Fedato e Belloni possano partire dall'inizio anche se quello che potrebbe avere più chance è l'ex del Gubbio. Belloni è ancora indietro a livello di condizione fisica.

Per questa gara mancherà anche Dumbravanu anche lui convocato con la nazionale moldava e l'infortunato Babbi. In panchina andrà sicuramente Riccardo Carbone che ha il patentino per poter sostituire gli squalificati Pagliuca e Fracassi. Durante l'allenamento quotidiano i ritmi sono stati elevati e la squadra è pronta ad affronatre la prima gara davanti al pubblico amico dove tanto tempo. Quella di domenica sarà una rinascita vera e propria per Lucca sportiva e per la Lucchese che potrà avere il supporto dei propri tifosi.